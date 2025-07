Armi italiane all’Ucraina? Per Tajani decide la Nato Ma la scelta è solo del governo

“La decisione è da parte della Nato “. La risposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel punto stampa all’’ambasciata italiana a Washington dopo l’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dribbla solo apparentemente la domanda con la quale i giornalisti volevano sapere se l’Italia parteciperĂ all’acquisto di armi statunitensi. Per un semplice motivo: l’Alleanza Atlantica non ha alcun potere decisionale sull’invio di armi tra Paesi. Si tratta di una scelta che spetta solo ed esclusivamente ai governi e che dovrebbe, dopo quanto visto in tre anni e mezzo di guerra il condizionale è d’obbligo, passare dall’approvazione del Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi italiane all’Ucraina? Per Tajani “decide la Nato”. Ma la scelta è solo del governo

La Germania attiva la clausola Ue per spendere in armi senza limiti. Tajani: «Scelta saggia». Conte: «Finisce l’Europa di pace, Meloni complice» - La Germania ha inoltrato oggi alla Commissione europea la richiesta di attivazione della cosiddetta “ clausola di salvaguardia ” per esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore della difesa dai limiti di spesa del Patto di Stabilità .

Tajani: “Kiev può usare armi italiane entro i confini” - ROMA – “Le nostre armi devono essere sempre usate nel territorio ucraino, questa è e resta la linea dell’Italia”.

Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump: “Per ora non valuto l’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina”; Tajani, armi Italia a Kiev? Decideranno Rutte e leader Nato; Spese Nato, le scorciatoie dell'Italia: «Basta il 3,5% del Pil, così tuteleremo il welfare». Crosetto: «Ma l'Italia è già sotto attacco».

