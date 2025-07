Nico Gonzalez Al Ahli gli arabi fanno sul serio! Pronta questa clamorosa offerta per il bianconero | cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Nico Gonzalez Al Ahli, gli arabi fanno sul serio: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno argentino. Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus sembra ormai deciso, con il calciatore che non rientra più nei piani del tecnico Igor Tudor. Come riportato da Giovanni Albanese, l’esterno argentino ha dato il via libera al suo entourage per trattare con un club arabo, con l’ Al Ahli che si sta facendo avanti con una proposta sostanziosa. La Juventus, pur avendo investito su Gonzalez, potrebbe accogliere la cessione, visto che l’offerta dei sauditi permetterebbe di evitare una minusvalenza. Quando Nico Gonzalez è arrivato alla Juventus, c’erano grandi aspettative, ma la sua esperienza in bianconero non ha mai soddisfatto pienamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

