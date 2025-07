Jennifer Love Hewitt svela la sua unica condizione per tornare in I Know What You Did Last Summer

Il ritorno di Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Julie James rappresenta un momento significativo per il franchise horror “I Know What You Did Last Summer”. Questa nuova pellicola, prevista per il 18 luglio 2025, si configura come un sequel che collega le prime due opere cinematografiche e approfondisce la storia del personaggio, ora docente universitaria specializzata in psicologia della paura e del trauma. La presenza di Hewitt, insieme a Freddie Prinze Jr., sottolinea l’importanza di mantenere vivo il legame con il passato e di esplorare le conseguenze degli eventi traumatici vissuti dai protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jennifer Love Hewitt svela la sua unica condizione per tornare in I Know What You Did Last Summer

