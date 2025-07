Trump | ' Niente missili a lungo raggio a Kiev' Kallas | Mosca usa armi chimiche in Ucraina

Germania e Usa preparano la consegna di due Patriot a Kiev. Kallas: «Spero oggi o domani la nuove sanzioni a Mosca».

Armi a Kiev, Kallas: ‘se pagate dalla UE non è sostegno Usa’ - “Se paghiamo per queste armi, è il nostro sostegno, quindi questo è un sostegno europeo, e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina.

Ucraina, Kallas denuncia: “Russia usa armi chimiche contro truppe di Kiev” - Nel corso del Consiglio europeo degli Affari esteri, i 27 non sono riusciti a dare il via libera al 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Ucraina, Kaja Kallas contro Putin: “Più di 9mila attacchi russi con armi chimiche, vogliono causare sempre più dolore per resa di Kiev” - La rappresentante estone ha sottolineato l’escalation degli "attacchi chimici", definendo la situazione “di grande, grande preoccupazione” L’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, lancia un attacco contro Vladimir Putin.

Colpita una maternità a Kharkiv, Donald Trump: "Lo so, vedrete cosa accadrà". Ieri sera aveva detto che gli Usa venderanno armi alla Nato che le darà a Kiev e annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia per lunedì. Zelensky: Mosca mira alla vita, Vai su Facebook

Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump: “Per ora non valuto l’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina”; Trump: Kiev o Mosca? Non sto dalla parte di nessuno. Kallas: La Russia intensifica l'uso di armi chimiche; Trump: «Non sto da nessuna parte». Kallas (Ue): «Mosca usa semore più armi chimiche».

L'accusa dell'Ue, 'Mosca usa armi chimiche in Ucraina. Slitta l'accordo sulle nuove sanzioni - Trump frena sui missili a lungo raggio: 'Fra Mosca e Kiev non sto dalla parte di nessuno'. Riporta ansa.it

Kallas: 'La Russia usa armi chimiche'. Slitta l'accordo sulle nuove sanzioni Ue a Mosca - Trump pronto a inviare i Tomahawk, Putin ignora l'ultimatum: 'Avanti con la guerra'. Scrive ansa.it