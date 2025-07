Italia-Serbia apre la Week 3 di VNL 2025 | a Lubiana gli Azzurri cercano punti pesanti per la Final Eight

Dopo la pausa seguita alla Week 2 di Chicago, l’Italia maschile di pallavolo è pronta a tornare in campo per la terza e ultima settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. Gli Azzurri esordiranno domani, martedì 16 luglio alle ore 16:30, contro la Serbia nella prima giornata della Pool 8 di Lubiana (Slovenia). Un risultato positivo contro la Serbia permetterebbe all’Italia di iniziare con il piede giusto questa ultima fase e di avvicinarsi ulteriormente al traguardo della Final Six, obiettivo dichiarato degli Azzurri in questa edizione 2025 della Nations League. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, attualmente terza in classifica generale con 6 vittorie e 2 sconfitte, va a caccia di punti fondamentali in chiave qualificazione alla Final Six, riservata alle migliori sei squadre al termine della fase regolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia apre la Week 3 di VNL 2025: a Lubiana gli Azzurri cercano punti pesanti per la Final Eight

