Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un cumulo di massi sul fiume Piave per fare un selfie | il terreno cede e muore schiacciata Ferita una coetanea

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Erano andate al fiume per godersi la giornata di sole e avevano deciso di scattarsi un selfie insieme. Le tre ragazze si sono quindi arrampicate su una parete.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche sull'argine del fiume Piave per fare un selfie e muore schiacciata da un masso. Ferita una coetanea - CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Si arrampica con le amiche su una parete sull'argine del fiume Piave per fare un selfie, ma un masso si stacca e la colpisce: morta schiacciata una.

