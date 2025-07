Pop Corn Festival del Corto 2025 | Francesca racconta l’ottava edizione del festival tra cinema inclusione e cultura gratuita

Dal 25 al 27 luglio 2025 torna a Porto Santo Stefano, nel cuore del Monte Argentario, l’ ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, un appuntamento sempre piĂą atteso dagli amanti del cinema breve di qualitĂ . A raccontarlo ai microfoni del podcast Cinema Stories è Francesca, direttrice del festival, pronta a svelare novitĂ , anteprime e retroscena di una delle rassegne piĂą vivaci del panorama italiano. Un festival che cresce, tra anteprime, premi e grandi collaborazioni. Il Pop Corn Festival 2025 si apre il 24 luglio con una preview speciale: la proiezione del documentario “Womeness” diretto da Yvonne Sciò, terzo capitolo di una trilogia che celebra l’audacia e il talento femminile, con protagoniste come Dacia Maraini e altre artiste di rilievo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Pop Corn Festival del Corto 2025: Francesca racconta l’ottava edizione del festival tra cinema, inclusione e cultura gratuita

In questa notizia si parla di: festival - cinema - corn - corto

?ESTATE 2025 Pop Corn Festival del Corto 2025: torna a Porto Santo Stefano la festa del cinema breve dal 25 al 27 luglio 2025 |Video| Tre giorni di cortometraggi, anteprime e ospiti d'eccezione per l'ottava edizione del festival toscano. Il Premio Raffael

