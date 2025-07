Bologna 45enne minaccia la ex e la figlia davanti a un distributore di benzina dopo aver distrutto casa

Un uomo arrestato a Bologna per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato l'ex compagna e la figlia. Intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, 45enne minaccia la ex e la figlia davanti a un distributore di benzina dopo aver distrutto casa

