A pochi giorni dall’ultimo Major in stagione, il The Open Championship, che si disputerĂ da giovedì 17 a domenica 20 luglio in terra nordirlandese al Royal Portrush Golf Club, la nomina di Francesco Molinari a vice capitano di Ryder Cup per il Team Europe suona come una delle piĂą belle favole del golf mondiale. Due fratelli (anche Edoardo è nel team capitanato da Luke Donald) che, insieme, hanno sia disputato (e vinto) che “allenato” la squadra di riferimento per quello che è l’evento piĂą atteso del mondo “green”. Francesco, tuttavia, prima di dedicarsi anima e corpo a questa nuova avventura, è chiamato a scendere in campo alla 153esima edizione del torneo piĂą antico di golf in qualitĂ di “former champion”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, ecco gli italiani presenti al The Open. Molinari guida le “nuove” leve

Golf, un terzetto al comando del Turkish Airlines Open dopo il round d’esordio. Buon avvio degli italiani - I golfisti del DP World Tour ripartono dopo una settimana di stop con il primo torneo dell’anno in Europa.

Golf, il francese Couvra si prende la vetta del Turkish Airlines Open a metĂ gara. Migliozzi resiste in top ten - I golfisti del DP World Tour continuano ad animare il primo fine settimana europeo archiviando il secondo round del Turkish Airlines Open (montepremi 2,750 milioni di dollari).

Golf, terzo round del Turkish Airlines Open da sogno per Robinson-Thompson. Gli italiani perdono terreno - I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo del primo fine settimana europeo della stagione. Siamo infatti giunti al termine del terzo round del Turkish Airlines Open (montepremi 2,750 milioni di dollari), evento nato nel 2013 e rientrato in calendario dopo una sosta di ben 5 anni.

