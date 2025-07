Meloni a Cancelliere Stocker | Impegno comune per adesione Balcani a Unione Europea – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Abbiamo confermato sempre in ambito europeo il nostro impegno per dare ai Balcani occidentali una prospettiva concreta di adesione all'Unione Europea, quella che a me piace chiamare -riunificazione dell'Unione Europea-. Chiaramente noi pensiamo che questo sia fondamentale, particolarmente nel tempo complesso che stiamo vivendo e che l'Europa su questo debba accelerare dando dei segnali concreti a Nazioni che stanno facendo del loro meglio per essere parte della nostra famiglia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker, a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Open.online

