Osimhen allontana il Napoli | Mai più con la maglia azzurra

Victor Osimhen non sembra intenzionato a giocare ulteriormente con i partenopei e, anzi, non vuole neppure partecipare al ritiro azzurro. Il rapporto con l’ambiente è ormai totalmente incrinato e vuole andare al Galatasaray Sirene turche Si sono, da settimane, silenziate le voci di calciomercato su Victor Osimhen che lo volevano partente verso altre destinazioni fuori . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: osimhen - allontana - napoli - maglia

Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli il colpo in attacco si allontana? Non cambiano i piani ma… Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus, dopo l’addio di Giuntoli cambia tutto per l’attaccante nigeriano: le ultimissime notizie.

Osimhen Juventus, il bomber del Napoli si allontana: pista sempre più tortuosa e costosa per l’attaccante nigeriano. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus, il bomber del Napoli si allontana. Ultime novità sul futuro del centravanti nel mirino del club bianconero.

Osimhen Juve, con la volontà di far restare Kolo Muani si allontana il bomber del Napoli? Lo scenario fa scatenare i tifosi: e su Sancho c’è una novità - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, con la volontà di far restare Kolo Muani si allontana il bomber nigeriano? Tutti gli aggiornamenti.

Il Napolista Vai su Facebook

Il neo-acquisto Okafor ha scelto il nuovo numero di maglia: sarà il numero 9; ?? OSIMHEN. Per il bomber del Napoli si allontana la pista Chelsea; Napoli, Osimhen scambia la maglia con Haaland tramite Ostigard.

Napoli, Osimhen scambia la maglia con Haaland tramite Ostigard - Fuori dal podio Osimhen, c'è anche un altro 'italiano' nella top 20 dove si allontana Messi. Si legge su sport.sky.it

Lo scambio di maglia Osimhen-Juventus e Kean per il Napoli - e Juventus che restano vigili sul fronte Osimhen e si preparano ad entrare in azione, anche se difficilmente coi denari a disposizione dell’Al Hilal. Segnala msn.com