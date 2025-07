L' accusa dell' Ue | La Russia usa armi chimiche in Ucraina Ft | Trump incoraggiò Kiev a colpire Mosca ma lui smentisce

«Zelensky non dovrebbe colpire Mosca»: Donald Trump smentisce indirettamente il Financial Times e anche le indiscrezioni di altri media secondo cui sarebbe pronto a fornire armi a lungo raggio a Kiev, a partire dai missili Tomahawk. «Per ora non le sto valutando», ha tagliato corto davanti ai reporter alla Casa Bianca, prima di volare in Pennsylvania per annunciare un maxi investimento nell’Ia.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'accusa dell'Ue: "La Russia usa armi chimiche in Ucraina". Ft: "Trump incoraggiò Kiev a colpire Mosca", ma lui smentisce

