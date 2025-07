Buchanan Inter il Villarreal torna sull’esterno | i nerazzurri dettano questa condizione cosa succede

Buchanan Inter, le ultime sul futuro dell’esterno nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Il futuro di Tajon Buchanan potrebbe presto essere lontano da Milano. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, il Villarreal sta seriamente valutando di riportare in Spagna l’esterno canadese che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito nel club spagnolo. Nonostante l’esperienza positiva, che ha visto Buchanan giocare un ruolo importante nelle rotazioni del “submarino amarillo”, l’ Inter sembra intenzionata a chiudere definitivamente il capitolo con il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, il Villarreal torna sull’esterno: i nerazzurri dettano questa condizione, cosa succede

