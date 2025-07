Apple acquisterà 500 milioni di magneti con terre rare di MP

Milano, 15 lug. (askanews) - Apple comprerĂ 500 milioni di dollari di magneti che usano le terre rare della societĂ americana MP Materials, in modo da espandere la sua catena di approvvigionamento negli Usa, come chiesto dal presidente Trump. MP fornirĂ ad Apple i magneti prodotti in uno stabilimento in Texas e utilizzerĂ materiali riciclati lavorati in un sito che MP costruirĂ in California. L'azienda americana ha dichiarato che le spedizioni dei magneti dovrebbero iniziare nel 2027. Le due societĂ non hanno specificato la durata del contratto. Apple lo ha descritto come un "accordo pluriennale" e MP ha dichiarato in un documento depositato presso la SEC che Apple effettuerĂ un pagamento anticipato di 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple acquisterĂ 500 milioni di magneti con terre rare di MP

In questa notizia si parla di: apple - magneti - milioni - terre

Apple investe 500 milioni di dollari per il riciclo delle terre rare; Apple investe 500 milioni per magneti americani: svolta nella filiera delle terre rare; Apple si impegna per 500 milioni di dollari con MP Materials per magneti di terre rare.

Apple acquisterà 500 milioni di magneti con terre rare di MP - Apple comprerà 500 milioni di dollari di magneti che usano le terre rare della società americana MP Materials, in modo da espandere la sua catena di approvvigionamento ... libero.it scrive

Apple investe 500 milioni per magneti americani: svolta nella filiera delle terre rare - Apple investe 500 milioni per magneti a terre rare americani e riciclo: rafforzamento della filiera tecnologica, sostenibilità e innovazione nel settore. Come scrive msn.com