Camion travolge un' auto ferma in galleria tre morti sull' A1 | una bambina di 5 anni in prognosi riservata

Uno stop improvviso in galleria mentre viaggiava in careggiata nord. Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da un tir che non è riuscito ad evitare il violento impatto. È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria di Base della Variante di Valico, sull'A1, nel tratto toscano ma al confine con l’Emilia Romagna,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre morti sull'A1: una bambina di 5 anni in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: galleria - camion - travolge - auto

Tragedia sulla Statale 280: auto si schianta contro camion fermo in galleria, due morti - Una scena drammatica si è presentata questa mattina agli occhi dei soccorritori sulla strada statale 280 “Dei Due Mari”, in provincia di Catanzaro.

Incidente in galleria: scontro tra camion e due moto, due feriti - Pauroso incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 maggio, lungo la strada statale 45 bis: un camion e due motociclette si sono scontrati all’interno della galleria d'Acli, nel territorio comunale di Gargnano.

Camion di traverso in galleria, strada chiusa: traffico in tilt - Mattinata da incubo lungo la Sp 510, l’arteria che collega la città al Sebino e alla Val Camonica. Fortunatamente non si è verificato alcun incidente, ma un mezzo pesante in avaria ha mandato in tilt la circolazione, rimanendo di traverso all’interno della galleria in località Govine e bloccando.

Car gets stuck in the tunnel, a truck overwhelms it: it's a massacre on the motorway, 3 dead (orig.: Auto si blocca in galleria, un camion la travolge: è strage in ...) #WORLDNEWS #gets #Car #stuck #the #in ? Vai su X

Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre morti; Tragedia sull'A1: Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre vittime; Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, camion la travolge: 3 morti, gravi una donna e una bimba.

Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre morti - Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da un tir che non è riuscito ad evitare il violento impatto. Lo riporta ansa.it

Incidente sull'A1 a Firenze, 3 morti: gravi una donna e una bambina. «L'auto era ferma sulla carreggiata, un camion l'ha travolta» - Tre morti e due feriti: è il bilancio di un drammatico incidente sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico all'interno della galleria di base sulla Direttissima, ... msn.com scrive