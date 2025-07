Travolto da auto mentre va in bici in Salento grave turista campano

Un turista campano di 47 anni in vacanza a Lido Marini, in provincia di Lecce, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo di una bici, seguito a poca distanza da un amico. L'incidente è avvenuto all'ingresso del paese. L'automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato il 47enne all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

