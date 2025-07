Roma, 15 luglio 2025 - Una tirata bella lunga, con ben 10 tappe di fila, prima del tanto agognato primo giorno di riposo: il Tour de France 2025, curiosamente, si è fermato quasi al suo giro di boa, e anche questo ha spiegato un insolito martedì (anziché il più consueto lunedì) di pausa quasi deserto a livello di conferenza stampa. Tra i pochi a parlare c'è Remco Evenepoel, protagonista oggi anche alla Grande Boucle con un buon terzo posto in classifica generale, ma forse ancora più in prima linea in ottica ciclomercato. Le dichiarazioni di Evenepoel. Il belga oggi ha un ritardo di 1'29" dalla nuova maglia gialla Ben Healy e 1' esatto da Tadej Pogacar, il parametro forse più importante insieme ai 17" di vantaggio su Jonas Vingegaard nell'ottica di quel triello annunciatissimo fin dal primo foglio firma di Lille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel criptico sul suo futuro: "Ma con la Soudal Quick-Step è tutto chiaro"