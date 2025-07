Medio Oriente stallo nei negoziati Gaza nel mirino

Continua la pressione sulla Striscia di Gaza: oggi l’esercito di Israele ha smantellato una rete di tunnel lunga più di 3 chilometri. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

In questa notizia si parla di: gaza - medio - oriente - stallo

Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano - Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza.

Medio Oriente, tragedia umanitaria a Gaza. Rubio: “Siamo preoccupati” - Medio Oriente. A Gaza uccisi 45 bambini in 24 ore. È la denuncia dell’Unicef. Servizio di Maurizio Di Schino.

Medio Oriente, Borrell: a Gaza Israele sta commettendo un genocidio. Appello dei gruppi al Parlamento europeo: "Crisi intollerabile" - Josep Borrell, l’ex Alto Rappresentante della Politica estera Ue ha accusato Israele di «genocidio» a Gaza.

#MedioOriente Trump spera di arrivare a breve ad una tregua ma a Gaza, nel frattempo, si continua a morire. E sul cessate il fuoco molti dubbi, dopo le indiscrezioni sul governo israeliano. La corrispondente @mgianniti Vai su X

Il presidente Usa avrebbe intensificato le pressioni sul premier israeliano per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. L’inviato speciale Usa per il Medio Oriente Witkoff ha rinviato la partenza per Doha. Nella Striscia almeno 20 persone uccise in att Vai su Facebook

Hamas, colloqui per Gaza in stallo per il piano di ritiro di Israele; Guerra Israele, media: Hamas ha respinto offerta di tregua del Qatar. 30 morti a Gaza; Medio Oriente: Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele |.

Medio Oriente Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Come scrive bluewin.ch

Nuova strage ad un centro aiuti a Gaza, negoziati fermi - Nonostante il mea culpa, con cui venerdì l'esercito israeliano ammetteva di "aver imparato la lezione" dopo le uccisioni ai centri di distribuzione aiuti a Gaza, chi è in fila per il cibo continua a m ... Si legge su ansa.it