Cassazione annulla condanna per peculato a ex liquidatore Artigianfidi Salerno | Non è un pubblico ufficiale

La Cassazione ha annullato la condanna a 3 anni per peculato inflitta all'ex liquidatore del Consorzio Artigianfidi di Salerno. I giudici hanno accolto il ricorso della difesa che contestava la qualifica di pubblico ufficiale.¬† Il caso La vicenda nasce nel 2012 da un'indagine del Ministero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

