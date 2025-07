L' inflazione Usa sale con i dazi la Fed sotto pressione

L'impennata dei prezzi che in molti si attendevano dai dazi non è arrivata. Ma l'inflazione americana - a mesi dall'entrata in vigore delle tariffe universali e settoriali decise da Donald Trump - inizia a dare segnali di tensione aumentando ulteriormente la pressione sulla Fed, alla quale il presidente americano continua a chiedere un taglio di tassi di interesse di tre punti. I prezzi al consumo.

Stati Uniti, atteso dato inflazione: l’incognita dazi e le scelte della Fed - L’ inflazione statunitense  ha probabilmente accelerato ad aprile 2025, dopo un’inaspettata flessione il mese precedente, con l’aumento dei dazi – in particolare sui prodotti cinesi – che ha iniziato a incidere sui prezzi, anche se gli effetti delle nuove politiche dell’amministrazione USA devono ancora mostrarsi appieno.

Fed mantiene tassi invariati tra 4,25% e 4,50%, lo schiaffo di Powell a Trump: "Rischi crescita inflazione da aumento dazi" - La Federal Reserve System lascia invariati i tassi e segnala maggiore incertezza su inflazione e occupazione, il comitato conferma l’approccio attendista in attesa di nuovi dati economici La Federal Reserve System ha mantenuto invariati i tassi di interesse nell’intervallo compreso tra il 4,2

Petrolio: calo prezzi avrà impatto positivo su inflazione ma limitato da dazi - Da metà gennaio il prezzo del petrolio è sceso di 20 dollari, attestandosi attorno ai 60 dollari al barile, di rifesso all’ aumento dell’offerta dell’OPEC  ed alle aspettative di un calo della domanda conseguente a prospettive di crescita più deboli.

