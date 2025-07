Conceicao-Juve fumata bianca vicina con il Porto Ecco tutte le cifre dell’affare bianconcero

Conceicao-Juve, ci siamo: accordo quasi chiuso con il Porto per l’esterno portoghese. La situazione attuale Il binomio Conceicao-Juve è sempre più vicino a diventare realtà . La Juventus ha compiuto un passo decisivo nel rafforzamento del proprio reparto offensivo, presentando un’offerta ufficiale al Porto per l’acquisto di Francisco Conceição. La proposta del club bianconero, pari a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conceicao-Juve, fumata bianca vicina con il Porto. Ecco tutte le cifre dell’affare bianconcero

Conceicao si è allenato in palestra a tre giorni da Bologna Juve: il motivo e cosa filtra sul portoghese verso lo spareggio Champions - di Marco Baridon Conceicao si è allenato in palestra a tre giorni da Bologna Juve: il motivo e quali sono le condizioni dell’esterno portoghese.

Calciomercato Juve LIVE: Douglas Luiz al capolinea, Gatti rinnova fino al 2030. Novità anche su Conceicao - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese, non più sicuro di restare a Torino.

Mercato Juve, si sblocca Conceição! Il Porto apre allo sconto: da 25 a 23 milioni, con possibilità di pagamento rateizzato. La fumata bianca è vicina!

Ricavi da sponsor tecnico: balzo del Manchester City, ma in testa rimane il Real Madrid. #Juventus unica italiana in top 10: ecco la classifica dei club che incassano di più Questa la classifica: 1. Real Madrid (Adidas) – 120 milioni di euro; 2. Manchester City (P

Conceiçao resta alla Juve: la mossa decisiva del portoghese e i dettagli; Juve, no Conceicao a due squadre della Premier. Aspetta i bianconeri, Mendes tratta col Porto; Conceiçao-Juve, affare ai dettagli col Porto: si chiude a ore. Decisiva una rinuncia dell'esterno.

Conceiçao resta alla Juve: la mossa decisiva del portoghese e i dettagli - Una delle missioni prioritarie di questa fase del mercato della Juventus si avvicina alla fumata bianca: Francisco Conceiçao è pronto a diventare bianconero a titolo definitivo dopo il prestito dal Po ... Si legge su msn.com

Conceicao-Juventus, fumata bianca davvero ad un passo: le cifre dell’operazione - Juventus, fumata bianca davvero ad un passo per l’esterno: le cifre dell’operazione e le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera (LaPresse) – JMania. Lo riporta jmania.it