“Mentre Trump va avanti, colpo su colpo, il governo continua a dire che non bisogna innescare una guerra commerciale. La guerra è in atto da mesi e ci sono già i caduti, ovvero quelle 7000 imprese che hanno già detto di avere subito danni diretti da questi dazi. Ma il Governo continua con il sorriso e l’ottimismo. Dalla maggioranza ci dicono di ringraziare Giorgia Meloni, che è volata in questa fantomatica missione negli USA a fare la pontiera, lei che andava per lo zero per zero. E come siamo finiti? Trenta a zero. È umiliante, è una vergogna “. Lo ha detto la deputata Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle intervenendo in aula alla Camera in merito alla decisione di Donald Trump di applicare dazi del 30% all’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Appendino: “Dazi? Che fine ha fatto la fantomatica missione di Meloni da Trump? Risultato umiliante” – Video