Traffico Roma del 26-02-2022 ore 09 | 30

(Di sabato 26 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla via Cassia tra via Braccianese nuova e via Trionfale nelle due direzioni proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est diverse le manifestazioni in programma per quest’oggi alle 10 manifestazione Piazza dei Santi Apostoli per la pace in Ucraina termine previsto per le 13 sfilata delle maschere di carnevale dalle 10 alle 14 per le strade del quartiere di San Basilio possibili deviazioni anche per le linee bus di zona dalle 11 alle 12 manifestazione in piazza dei ravennati interrotto lo ricordiamo il servizio delle linee tram 5 1914 per un guasto tecnico tra Largo Preneste e Gerani ATV servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta per dettagli su queste altre ...