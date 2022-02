"Striscia la notizia", Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano al timone per il terzo anno consecutivo (Di sabato 26 febbraio 2022) Leggi Anche 'Striscia la notizia', Silvia Toffanin debutta al fianco di Ezio Greggio 'Per me tornare a Striscia è come tornare a casa, e tornare a Striscia con la Manzini è come tornare a casa e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) Leggi Anche 'la', Silvia Toffanin debutta al fianco di Ezio Greggio 'Per me tornare aè come tornare a casa, e tornare acon laè come tornare a casa e ...

Advertising

SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - i95Hes : @94DimplesStyles Perché mi hai fatto venire in mente Striscia la notizia aiuto - cicciagatta : RT @AxlGuidato: Striscia la notizia smaschera una fake - Giovann91620348 : Per la serie i professionisti della informazione di Mediaset Mega Fake news mandata in onda nel programma Mattino… - dok2172 : RT @LorisGary3: Questo 'elemento' impunito truffa l'Italia intera - insieme al figlio - da quasi 20 anni... e ancora nessuno lo ferma!! #St… -