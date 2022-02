Sindacati, ong e gente comune a Roma: no alla guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) Bandiere arcobaleno, voci di sindacalisti e gente comune, striscioni e determinazione ma anche tanta inquietudine, così la manifestazione pacifista indetta da Anpi e Sindacati contro la guerra russa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Bandiere arcobaleno, voci di sindacalisti e, striscioni e determinazione ma anche tanta inquietudine, così la manifestazione pacifista indetta da Anpi econtro larussa ...

Affaritaliani : Sindacati, ong e gente comune a Roma: no alla guerra - lucioaprile5 : RT @TgLa7: Da Aosta a Siracusa, in programma decine di cortei. A Roma anche quello promosso da sindacati e Ong a piazza Santi Apostoli #Rus… - QuiteriaSamuel : RT @TgLa7: Da Aosta a Siracusa, in programma decine di cortei. A Roma anche quello promosso da sindacati e Ong a piazza Santi Apostoli #Rus… - TgLa7 : Da Aosta a Siracusa, in programma decine di cortei. A Roma anche quello promosso da sindacati e Ong a piazza Santi… - danylrome : In rete imbecilli e ignoranti di merda che difendono la #NATO che lascia sola l'#Ucraina! Ragionano con il culo! Le… -