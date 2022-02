Sassuolo, Scamacca: «Frattesi? E’ permaloso, ma andiamo d’accordo. Siamo due cazzari» (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Frattesi Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Frattesi. Le sue parole: LEVA – «E’ stato il nostro primo allenatore alla Lazio. Vero quello che dice sul fatto che fossi alto, sul buono mica tanto…» Frattesi – «Oggi è più permaloso. Da piccolo faceva la faccia strana ma non diceva niente. Ora, invece, si imbruttisce proprio. In campo rosica perché ci tiene, sia se sbaglia un passaggio e sia se i compagni gli rispondono male. Lui non risponde mai male e pretende lo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca, attaccante del, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amicoGianluca, attaccante del, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico. Le sue parole: LEVA – «E’ stato il nostro primo allenatore alla Lazio. Vero quello che dice sul fatto che fossi alto, sul buono mica tanto…»– «Oggi è più. Da piccolo faceva la faccia strana ma non diceva niente. Ora, invece, si imbruttisce proprio. In campo rosica perché ci tiene, sia se sbaglia un passaggio e sia se i compagni gli rispondono male. Lui non risponde mai male e pretende lo stesso ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Scamacca si racconta a #SportWeek ?? - infoitsport : CMIT TV | Bonato: “Milan o Inter per Scamacca. Difficile che Berardi lasci Sassuolo” - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Raspadori e Scamacca, crescita continua. Berardi è un top player' - infoitsport : Inter, senti Frattesi e Scamacca: 'Pronti per il salto in una big dopo il Sassuolo' - zazoomblog : Sassuolo Dionisi: 'Raspadori e Scamacca crescita continua. Berardi è un top player' - #Sassuolo #Dionisi… -