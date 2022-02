Sampdoria | Falcone | «Ho fatto tanta gavetta in C | ma ora eccomi qui»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Wladimiro, portiere della, fa il punto su passato, presente e futuro ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Wladimiro, portiere della, fa il punto su passato, presente e futuro ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. SLIDING DOORS – «Spezia? L’operazione saltò all’ultimo. Nelle settimane precedenti quasi tutti i club di B si erano interessati a me. Io spingevo per andare a giocare, la Ternana mi voleva in prestito, lo Spezia – dove c’è Pecini, che mi conosce bene – mi avrebbe acquistato. È andata bene così». SPAL – «Qui ero chiuso da Audero, sarei andato a giocare sei mesi, ma poi sono risultato positivo al Covid-19. Emil si èmale e ora sono qui». ATTESA – «Ogni calciatore ha il suo percorso, ho tardato un po’ ad arrivare dove sono ora, ho ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Falcone tra passato e presente ?? - sportli26181512 : Samp, ecco Falcone: 'Dopo tanta gavetta, ho fatto il salto. Quel film con Verdone? Carlo, scrivimi': Sampdoria, Fal… - Gazzetta_it : Sampdoria, #Falcone in volo: 'Dopo tanta gavetta, ho fatto uno scatto mentale. #CarloVerdone scrivimi...' - SampNews24 : #Sampdoria #Falcone: «Conquistiamo la salvezza. Futuro? Non ci penso» - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, ecco perché #Falcone è rimasto. Il retroscena #samp -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Falcone

A volte, il destino... All'ultimo giorno del mercato estivo, Wladimiro, promosso nuovo numero uno della Samp per meriti calcistici, pareva sul punto di accasarsi allo Spezia, milionesima tappa di un percorso di crescita. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. ...(4 - 3 - 1 - 2):; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Hot: Senza punte, Pasalic diventa fondamentale. Colley sta giocando alla ...La sfida tra Atalanta e Sampdoria chiude la 27ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Protagonista in Serie A con la Sampdoria il portiere non dimentica la stagione e la piazza dove ha disputato una straordinaria stagione nonostante la retrocessione sul campo Wladimiro Falcone parata ...