Rugby, TOP10 2022: vittorie esterne per Petrarca e Valorugby nei primi match del 14° turno

I primi due match del 14° turno del TOP10 2021-2022 di Rugby premiano il Petrarca, che batte in trasferta per 12-49 le Fiamme Oro, consolidando il primo posto in classifica, ed il ValoRugby Emilia, corsaro in casa del Viadana per 18-31. I patavini conquistano anche il punto di bonus offensivo e salgono a quota 63, mentre gli emiliani, secondi in classifica, pur con una partite in meno, conquistano soltanto quattro punti e vanno a quota 46. 

Peroni TOP10V giornata – rit. 26-27 febbraio 2022
26.02.22 – ore 14.00 – diretta ELEVEN FIAMME ORO v Petrarca Rugby 12-49 (0-5)
26.02.22 – ore 15.00 – diretta ELEVEN Rugby VIADANA 1970 v VALORugby EMILIA 18-31

