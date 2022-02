Oroscopo Marco Pesatori 27 febbraio 2022: improvvisa impasse per Leone (Di sabato 26 febbraio 2022) Ben ritrovati nella rubrica dedicata all'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo trae le sue valutazioni riguardo al probabile andamento di questa domenica 27 febbraio. Oltre alle previsioni astrali, Pesatori rilascia anche la classifica con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 27 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Mentre le prime due decadi sono in ripresa o non hanno a che fare più con passaggi rovinosi, la terza decade può essere un po' provata. Avere affetti veri vicino è importante. Trattateli bene. Non fatevi venire attacchi di brontolio pesante. ?? Toro - Leggerissima salita che inizia verso sera. Non è escluso che ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 febbraio 2022) Ben ritrovati nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo trae le sue valutazioni riguardo al probabile andamento di questa domenica 27. Oltre alle previsioni astrali,rilascia anche la classifica con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 27: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Mentre le prime due decadi sono in ripresa o non hanno a che fare più con passaggi rovinosi, la terza decade può essere un po' provata. Avere affetti veri vicino è importante. Trattateli bene. Non fatevi venire attacchi di brontolio pesante. ?? Toro - Leggerissima salita che inizia verso sera. Non è escluso che ...

