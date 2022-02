“Nathaly è una rubamariti”: gravi accuse contro la vippona in una lunga lettera (Di sabato 26 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo accusata dall’ex moglie del suo ex Come sappiamo al Grande Fratello Vip 6 Nathaly Caldonazzo ha duramente criticato Soleil Sorge per il suo rapporto con Alex Belli. La showgirl, infatti, è andata contro l’influencer accusandola di essersi intromessa in una relazione. L’ha proprio etichettata come una “rubamariti”. Su questa vicenda è intervenuta l’ex L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 26 febbraio 2022)Caldonazzo accusata dall’ex moglie del suo ex Come sappiamo al Grande Fratello Vip 6Caldonazzo ha duramente criticato Soleil Sorge per il suo rapporto con Alex Belli. La showgirl, infatti, è andatal’influencer accusandola di essersi intromessa in una relazione. L’ha proprio etichettata come una “”. Su questa vicenda è intervenuta l’ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VeraEllenWoods : RT @NMiryera: Nathaly è l'unica che potrebbe salvare Soleil in una catena, perché non ha altri lì dentro! Pensateci bene e salvatela. #Sol… - infoitcultura : GF Vip, la lettera bomba: “Nathaly Caldonazzo è una rubamariti” - infoitcultura : GF Vip, una lettera smaschera Nathaly: “Rovinato un matrimonio con tre figli” - FedericaBagnol3 : RT @NMiryera: Nathaly è l'unica che potrebbe salvare Soleil in una catena, perché non ha altri lì dentro! Pensateci bene e salvatela. #Sol… - Novella_2000 : “Nathaly è una rubamariti”: gravi accuse contro la vippona in una lunga lettera #gfvip -