LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: avanzano Ganz, Laurent, Hellweger e Pellegrino! Out Daprà (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.03 Come per le donne, si delineano adesso le batterie per la fase finale. A seguire, elencheremo le due in cui figureranno gli azzurri Federico Pellegrino e Michael Hellweger. 12.00 Riepiloghiamo la top 10 con distacchi: 1 Lucas Chanavat (FRA) 2’57?85 2 Johannes Hoeslfot KlaebO (NOR) +0.61 3 Haavard Solaas Taugboel (NOR) +2?52 4 James Clugnet (GBR) +2?72 5 Richard Jouve (FRA) +3?08 6 Even Northug (NOR) +3?22 7 Qiang Wang (CHN) +3?45 8 Andrew Young (GBR) +3?70 9 Janik Riebli (SUI) +3?7110 FEDERICO PELLEGRINO (ITA) +3?78 11.57 Si conclude così la qualificazione della Sprint maschile: accedono alla fase finale Pellegrino ed Hellweger, Daprà chiude 44°, +2?60 dall’ultima posizione utile, la trentesima, occupata dal finlandese padrone di casa Joni Maki. 11.55 Si ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Come per le donne, si delineano adesso le batterie per la fase finale. A seguire, elencheremo le due in cui figureranno gli azzurri Federico Pellegrino e Michael. 12.00 Riepiloghiamo la top 10 con distacchi: 1 Lucas Chanavat (FRA) 2’57?85 2 Johannes Hoeslfot KlaebO (NOR) +0.61 3 Haavard Solaas Taugboel (NOR) +2?52 4 James Clugnet (GBR) +2?72 5 Richard Jouve (FRA) +3?08 6 Even Northug (NOR) +3?22 7 Qiang Wang (CHN) +3?45 8 Andrew Young (GBR) +3?70 9 Janik Riebli (SUI) +3?7110 FEDERICO PELLEGRINO (ITA) +3?78 11.57 Si conclude così la qualificazione dellamaschile: accedono alla fase finale Pellegrino edchiude 44°, +2?60 dall’ultima posizione utile, la trentesima, occupata dal finlandese padrone di casa Joni Maki. 11.55 Si ...

