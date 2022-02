LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: parte secco Van Aert ai piedi del Bosberg! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Sale il vantaggio del campione nazionale del Belgio! Più di 15 secondi! 15.54 Van Aert ha 13 secondi di vantaggio sul drappello degli inseguitori che devono trovare l’accordo. 15.53 10 CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 15.52 Vento contrario per Wout Van Aert: non è semplice arrivare in fondo per il fuoriclasse belga! 15.51 Ad inseguire Van Aert ci sono anche CampenAerts, Trentin, Pasqualon e Colbrelli. 15.50 Scollinamento del muro del Bosberg, adesso è pianura fino al traguardo! 15.49 Andrea Pasqualon prova a tenere duro da dietro! 15.48 VAN Aert IN CONTROPIEDE RIparte!! Ai piedi del Bosberg sorprende tutti! 15.47 ATTACCA CAMPENAertS INSIEME A NAESEN! Brillantissimo il corridore ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Sale il vantaggio del campione nazionale del Belgio! Più di 15 secondi! 15.54 Vanha 13 secondi di vantaggio sul drappello degli inseguitori che devono trovare l’accordo. 15.53 10 CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 15.52 Vento contrario per Wout Van: non è semplice arrivare in fondo per il fuoriclasse belga! 15.51 Ad inseguire Vanci sono anche Campens, Trentin, Pasqualon e Colbrelli. 15.50 Scollinamento del muro del Bosberg, adesso è pianura fino al traguardo! 15.49 Andrea Pasqualon prova a tenere duro da dietro! 15.48 VANIN CONTROPIEDE RI!! Aidel Bosberg sorprende tutti! 15.47 ATTACCA CAMPENS INSIEME A NAESEN! Brillantissimo il corridore ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: la fuga continua a guadagnare gruppo oltre gli otto minuti - #Omloop… - tuttobiciweb_it : Prima diretta della stagione targata #tuttobiciweb. Siamo LIVE con la #OHN22 - SpazioCiclismo : La Omloop Het Nieuwsblad è appena iniziata: per iscrivere al nostro fantaciclismo resta poco meno di un'ora #OHN22… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Appuntamento alle 11:00 per la diretta testuale della #OHN22 - norditalia2020 : RT @Eurosport_IT: Ultimo sabato di febbraio = Omloop Het Nieuwsblad ?????? Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT dalle 14:00 ?????? #Eurospor… -