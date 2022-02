LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA | in otto in fuga | gruppo a 3? 30”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 Mathijs Paasschens resta da solo a 55”, l’olandese sta provando ad avvicinarsi con scarsi risultati. 11:47 Problemi fisici anche per Arne Marit, la caduta ha coinvolto più ciclisti di quanti si credeva inizialmente. 11:44 Il plotone si trova a 3’30” dai fuggitivi, il ritmo dietro è abbastanza letargico. 11:41 Mathijs Paasschens prova a rientrare sui primi, mentre ilè già abbastanza staccato. 11:38 Questi i nomi deglifuggitivi: Ruben Apers, Ben Healy, Donovan Grondin, Quentin Jauregui, Morten Hulgaard, Alexander Konychev e Juri Hollmann. 11:35 Lawrence Naesen, coinvolto nella caduta di pochi istanti fa, viene trasportato in ospedale, corsa finita per lui. 11:32 In sette prendono un piccolo margine di 12 secondi sul resto della compagnia. 11:29 In testa si è ...