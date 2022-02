LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: Colbrelli, Van Aert, Pidcock e altri otto uomini davanti! Gruppo a 40? (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Gruppo adesso a 35 secondi dalla fuga: non sarà semplice rientrare. 15.34 Sono undici quindi i fuggitivi in questa fase: 1 11 VAN Aert Wout 2 15 BENOOT Tiesj 3 25 VERMEERSCH Florian 4 37 VLIEGEN Loïc 5 71 Colbrelli Sonny 6 104 HEALY Ben 7 113 KÜNG Stefan 8 121 Pidcock Thomas 9 124 NARVÁEZ Jhonatan 10 144 HOLLMANN Juri 11 243 HULGAARD Morten 15.32 Restano passive le formazioni dietro: aumentano le chance di arrivare fino in fondo per Colbrelli, Benoot, Van Aert, Narvaez e Pidcock. 15.30 A terra anche Kristoff! Non fortunato il norvegese. 15.29 Bruttissima caduta per Piet AllegAert in discesa! 15.28 Questo quintetto sta per rientrare su un altro quintetto: quello al ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35adesso a 35 secondi dalla fuga: non sarà semplice rientrare. 15.34 Sono undici quindi i fuggitivi in questa fase: 1 11 VANWout 2 15 BENOOT Tiesj 3 25 VERMEERSCH Florian 4 37 VLIEGEN Loïc 5 71Sonny 6 104 HEALY Ben 7 113 KÜNG Stefan 8 121Thomas 9 124 NARVÁEZ Jhonatan 10 144 HOLLMANN Juri 11 243 HULGAARD Morten 15.32 Restano passive le formazioni dietro: aumentano le chance di arrivare fino in fondo per, Benoot, Van, Narvaez e. 15.30 A terra anche Kristoff! Non fortunato il norvegese. 15.29 Bruttissima caduta per Piet Allegin discesa! 15.28 Questo quintetto sta per rientrare su un altro quintetto: quello al ...

