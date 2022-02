Lieve scossa di terremoto nel Salernitano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTrema la terra in Campania.dinelpoco prima delle 15. Un sisma di 2.5 gradi Richter, a una profondità di 9 km, è stato rilevato dai sismografi a Monteforte CIlento. I comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro sono Orria, Gioi, Felitto, Magliano Vetere, Castel San Lorenzo, Roccadaspide, Aquara, Stio, Cicerale, Giungano, Bellosguardo, Trentinara. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

