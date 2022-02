L’annuncio di Mosca: “Ora offensiva su larga scala”. E accusa i droni Usa (LIVE) (Di sabato 26 febbraio 2022) Tre giorni di guerra. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, dopo lo storico discorso di Putin, dopo i bombardamenti mirati sugli aerei e sulle basi difensive ucraine, oggi è il giorno della battaglia strada per strada. Kiev. È nella capitale che si decide il futuro dell’Ucraina. Putin ieri ha fatto un appello agli ucraini chiedendogli di cacciare il presidente Zelensky e i suoi sodali “nazisti e ubriaconi” che avrebbero piazzato difese missilistiche nei quartieri residenziali per usare “la popolazione civile” come “scudo umano”. Kiev respinge le accuse. E resiste, forse più di quanto ci si potesse attendere. Le vittime militari sono numerose: qualche centinaio da parte ucraina, confermate dal presidente Zelensky. Oltre 3.500 quelle russe, stando almeno al report ucraino. Mosca si sta muovendo su più direttive. Elicotteri da assalto hanno ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 febbraio 2022) Tre giorni di guerra. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, dopo lo storico discorso di Putin, dopo i bombardamenti mirati sugli aerei e sulle basi difensive ucraine, oggi è il giorno della battaglia strada per strada. Kiev. È nella capitale che si decide il futuro dell’Ucraina. Putin ieri ha fatto un appello agli ucraini chiedendogli di cacciare il presidente Zelensky e i suoi sodali “nazisti e ubriaconi” che avrebbero piazzato difese missilistiche nei quartieri residenziali per usare “la popolazione civile” come “scudo umano”. Kiev respinge le accuse. E resiste, forse più di quanto ci si potesse attendere. Le vittime militari sono numerose: qualche centinaio da parte ucraina, confermate dal presidente Zelensky. Oltre 3.500 quelle russe, stando almeno al report ucraino.si sta muovendo su più direttive. Elicotteri da assalto hanno ...

Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: == ?? #RussiaUkraineConflict Le forze di sabotaggio russe sono entrate a Kiev _ L'annuncio di Zelensky: 'Sono un obi… - Sibonio1 : RT @kulturjam: Guerra in Ucraina, la Capitale colpita da missili, truppe di Mosca a 10 km. L'annuncio di Zelensky: 'Le forze di sabotaggio… - AlexSabetti : RT @kulturjam: Guerra in Ucraina, la Capitale colpita da missili, truppe di Mosca a 10 km. L'annuncio di Zelensky: 'Le forze di sabotaggio… - kulturjam : Guerra in Ucraina, la Capitale colpita da missili, truppe di Mosca a 10 km. L'annuncio di Zelensky: 'Le forze di sa… - lellinara : RT @cjmimun: la Borsa di Mosca rialza la testa con un balzo,dopo il crollo della vigilia con l'avvio delle operazioni militari in Ucrania e… -