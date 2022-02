Inter, erede Lautaro dalla Francia: doppia contropartita sul piatto (Di sabato 26 febbraio 2022) Il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe diventare un’incognita e i nerazzurti sono alla ricerca di un erede dell’argentino: idea dalla Francia Quanta fatica per trovare il gol in casa Inter.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Il futuro diMartinez sembrerebbe diventare un’incognita e i nerazzurti sono alla ricerca di undell’argentino: ideaQuanta fatica per trovare il gol in casa.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sagitto78 : Voi dite muntari per favorire la juve,il mani dell'udinese per favorire l'inter,io dico solo che dove c'è marotta c… - Inter_Scout : @Milestemplaris Secondo me il fatto che Inzaghi continui a far giocare la coppia Dzeko-Lautaro rende più probabile… - Inter_Scout : @david9315 Se prendono Scamacca, sarà erede di Dzeko quindi se non vendi Lautaro giocano insieme Scamacca e Lautaro - kaede89xd : @Inter @panasonic Quindi Panasonic sarà l'erede di Handanovic? - infoitsport : Calciomercato Inter, scelto il nome dell'erede di Inzaghi in caso di addio -