Guerra Ucraina-Russia, troupe Tg2 fermata da militari Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, troupe del Tg2 fermata dai militari ucraini sulla strada M19 che porta a Cortkiv, nell'ovest del Paese. Al giornalista Leonardo Zellino e al cameramen Maurizio Calaiò sono stati sequestrati per un ora documenti e cellulari. In particolare sono stati visionati filmati, foto e contatti presenti sugli smartphone che dimostrasse il loro reale lavoro di reportage. Il timore delle forze ucraine è che militari russi riescano ad infiltrarsi nelle fila nemiche camuffandosi da giornalisti stranieri o lavoratori ucraini. Dopo un'ora la troupe è stata rilasciata e ha potuto proseguire il suo viaggio verso Kiev

