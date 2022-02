Guerra in Ucraina, sabato di protesta a Salerno (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà un sabato pomeriggio di sensibilizzazione e di protesta contro la Guerra in Ucraina. Nella nota diffusa dall’associazione Memoria in Movimento, si leggono i particolari della iniziativa: “A partire dalle ore 16 ai giardini Gandhi in via Carnelluti (Quartiere Europa) e dalle ore 17 in piazza Portanova, si terranno due presìdi. L’iniziativa è promossa da associazioni e organizzazioni, tra cui la Parrocchia di Gesù Redentore che ‘gestirà’ il presidio dei giardini Gandhi in via Carnelluti, sul solco di quanto avverrà a Roma, in piazza SS. Apostoli, aderiscono alla piattaforma nazionale e la fanno vivere sul territorio. Un fronte ampio, che la Rete Italiana Pace e Disarmo ha mobilitato, con il coinvolgimento di tante realtà a livello territoriale, non solo nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà unpomeriggio di sensibilizzazione e dicontro lain. Nella nota diffusa dall’associazione Memoria in Movimento, si leggono i particolari della iniziativa: “A partire dalle ore 16 ai giardini Gandhi in via Carnelluti (Quartiere Europa) e dalle ore 17 in piazza Portanova, si terranno due presìdi. L’iniziativa è promossa da associazioni e organizzazioni, tra cui la Parrocchia di Gesù Redentore che ‘gestirà’ il presidio dei giardini Gandhi in via Carnelluti, sul solco di quanto avverrà a Roma, in piazza SS. Apostoli, aderiscono alla piattaforma nazionale e la fanno vivere sul territorio. Un fronte ampio, che la Rete Italiana Pace e Disarmo ha mobilitato, con il coinvolgimento di tante realtà a livello territoriale, non solo nazionale ...

