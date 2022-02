Dramma senza fine in amore per la dama di Uomini e Donne: l’ultima batosta (Di sabato 26 febbraio 2022) Dramma senza fine per la dama di Uomini e Donne, che ha dovuto subire l’ennesima batosta. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo. La dama di Uomini e Donne ha subito l’ennesima batosta che l’ha lasciata con l’amaro in bocca. Ecco cosa è accaduto. Il Dramma senza fine della dama di Uomini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 febbraio 2022)per ladi, che ha dovuto subire l’ennesima. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo. Ladiha subito l’ennesimache l’ha lasciata con l’amaro in bocca. Ecco cosa è accaduto. IldelladiL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

chetempochefa : 'In Italia abbiamo fatto grandi passi in avanti sulle scelte di fine vita e li abbiamo fatti grazie a persone che h… - catonecensor : Le televisioni della #Russia fanno vedere gli stessi video che vediamo noi analizzandoli e dicendo che sono fake ne… - VeronicaDiNanna : @intuslegens La differenza più evidente è che in Russia nemmeno avresti la libertà di scrivere queste belle idiozie… - antonio_randino : RT @antonio_randino: #UCRAINA PORTIAMO NEI NOSTRI OSPEDALI I BAMBINI IN TERAPIA ONCOLOGICA. NON POSSONO VIVERE UN DOPPIO DRAMMA: SENZA CURE… - matitesbagliate : RT @DelbonoDaniela: Un dramma supera l'altro ....sono entrata in un negozio senza mascherina e nessuno si è adirato! -