Conte si gode Kulusevski: rimpianto, più che dalla Juve, per il Milan (Di sabato 26 febbraio 2022) "Kulusevski è un ottimo acquisto, avevo ragione io". Firmato: Antonio Conte. Dopo il poker sul campo del Leeds di Bielsa, l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) "è un ottimo acquisto, avevo ragione io". Firmato: Antonio. Dopo il poker sul campo del Leeds di Bielsa, l'allenatore...

Advertising

sportli26181512 : Conte si gode Kulusevski: rimpianto, più che dalla Juve, per il Milan: 'Kulusevski è un ottimo acquisto, avevo ragi… - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - Wilbacher : RT @GoalItalia: Conte si gode Kulusevski: 'Prospetto fantastico, è stato un ottimo acquisto' ?? - GoalItalia : Conte si gode Kulusevski: 'Prospetto fantastico, è stato un ottimo acquisto' ?? - nonleggerlo : RT @GoalItalia: Conte si gode Kulusevski e rivanga il passato: 'Paratici non lo prese per rinforzare la Juve, ma per danneggiare me all'Int… -