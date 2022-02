Batman: da sabato 26 febbraio, su Sky un canale interamente dedicato all’amatissimo supereroe DC (Di sabato 26 febbraio 2022) Da sabato 26 febbraio a venerdì 4 marzo sul canale 303 di Sky arriva la Batman Collection: nove titoli firmati da Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan e Zack Snyder. Sky Cinema Collection, da sabato 26 febbraio, offrirà agli abbonati la possibilità di visionare un canale dedicato ad uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del cinema: Batman. Tutto questo sarà possibile, fino a venerdì 4 marzo, sul canale 303 di Sky, in attesa dell'uscita in sala dell'attesissimo The Batman, al cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Sono ben nove i titoli che compongono la collezione sul supereroe DC, ideato nel 1939 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022) Da26a venerdì 4 marzo sul303 di Sky arriva laCollection: nove titoli firmati da Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan e Zack Snyder. Sky Cinema Collection, da26, offrirà agli abbonati la possibilità di visionare unad uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del cinema:. Tutto questo sarà possibile, fino a venerdì 4 marzo, sul303 di Sky, in attesa dell'uscita in sala dell'attesissimo The, al cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Sono ben nove i titoli che compongono la collezione sulDC, ideato nel 1939 ...

