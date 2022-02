Auto in fiamme sulla Laurentina: trovato cadavere semi carbonizzato (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – Auto in fiamme sulla Laurentina. E’ successo oggi, 26 febbraio 2022, alle ore 14.00 circa, dove sono intervenute l’APS 22A dei Vigli del Fuoco di Pomezia e la 1 C al km 17.600 della Via Laurentina per l’incendio di un’Autovettura all’interno di un campo incolto. Nei pressi della vettura, completamente bruciata, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età riverso a terra parzialmente ustionato e privo di vita. Sul posto, oltre al 118, presenti le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma –in. E’ successo oggi, 26 febbraio 2022, alle ore 14.00 circa, dove sono intervenute l’APS 22A dei Vigli del Fuoco di Pomezia e la 1 C al km 17.600 della Viaper l’incendio di un’vettura all’interno di un campo incolto. Nei pressi della vettura, completamente bruciata, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età riverso a terra parzialmente ustionato e privo di vita. Sul posto, oltre al 118, presenti le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza. (Il Faro online)

