Ucraina | Zelensky “Serve una coalizione internazionale”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenzaefficace. Ne ho discusso con il presidente polacco, Andrzej Duda. Lancio un appello ai Nove di Bucarest per ricevere aiuti alla difesa, sanzioni e pressioni sull’aggressore. Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di unacontro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un tweet appena pubblicato. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presi… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - ilpost : Il presidente ucraino Zelensky ha tenuto un altro breve discorso televisivo in cui ha annunciato che l'Ucraina ha i… - MasonSalvo : RT @SkyTG24: Volodymyr #Zelensky, Presidente dell'#Ucraina, ha detto: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro la Russia”. https://t.… - Dorlec3 : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: A che gioco sta realmente giocando l'Ucraina di Zelensky? Una verità inquietante #zelensky #ucraina #russia… -

A dirlo in un video è il presidente ucraino Volodymyr, aggiungendo che la Russia dovrà 'parlare' con l''prima o poi' per porre fine ai combattimenti. 'Prima o poi la Russia dovrà ...'State calmi e state a casa', ha detto il presidente ucrainoalla popolazione. Annunciata l'introduzione della legge marziale L'invasione russa inha preso il via. Si sentono forti ...Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet appena pubblicato.In un intervento video pubblicato sul suo sito internet il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo paese è stato «lasciato solo» a combattere la Russia dopo che il Cremlino ...