Ucraina | Zanda | ' politica estera e di difesa comuni in Ue' | Pd presenta mozione

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Di fronte al moltiplicarsi di scontri militari e di veri e propri scenari di guerra si impone come non più rinviabile il ripensamento dell'Europa tutta, soprattutto in termini di politiche estera e di difesa comuni. È questo il senso di una mozione presentata dai senatori del Pd, primo firmatario Luigi Zanda. Una politica di difesa comune che passi anche attraverso la predisposizione di forze prontamente operative in grado di difendere la democrazia del Continente e la sicurezza dei cittadini europei. Il difficile ritiro delle truppe Nato dall'Afghanistan, il permanente stato di guerra in Siria, lo stato di instabilità in Libia, il fronteggiarsi delle flotte militari russe e turche nel Mediterraneo, la presenza russa e ...

