Ucraina | Rizzi Soleterre | ' ospedali in difficoltà | servono approvvigionamenti'

Milano 25 feb. (Adnkronos) - "Gli ospedali avranno gravi difficoltà a far fronte alle cure. C'è bisogno di approvvigionare gli ospedali con farmaci, cibo, ossigeno. Ci sarà bisogno di integrare il personale sanitario". Lo ha dichiarato a Lombardia Notizie Online il dottor Damiano Rizzi, presidente di Soleterre, onlus che opera prevalentemente in Ucraina in stretta collaborazione con l'Irccs San Matteo di Pavia e si dedica da tempo alla cura dei bambini malati di tumore. "Stiamo continuando a curare i bambini malati di tumore all'interno dell'Istituto nazionale del cancro di Kiev. Lo facciamo in un rifugio, in un sottoscala protetto, con i materassi per terra e i bambini attaccati alle pompe di chemioterapia per proseguire le cure", ha spiegato il dottor Rizzi, che da ...

