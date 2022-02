Ucraina | Mattarella | ' da Norcia messaggio di pace di cui c' è altissimo bisogno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022)(Pg), 25 feb. (Adnkronos) - "Vorrei sottolineare anche il significato quasi simbolico che questo appuntamento qui aha occasionalmente rivestito. Poc'anzi il sindaco ha acceso la fiaccola tratta dalla lampada di San Benedetto, la fiaccola della, insieme ai sindaci di Cassino e Subiaco. È un segno di speranza e undidel quale avvertiamo unin questi giorni e in questo periodo e avvertiremo intensamente nel prossimo futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della sua visita a. "Benedetto, figlio di, figura di riferimento per l'Europa, come lo sono per la parte orientale d'Europa Cirillo e Metodio -ha ...