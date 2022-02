**Ucraina: Letta, 'oggi davanti a Draghi Parlamento unito, no a Putin'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "oggi, di fronte al presidente Draghi, mi aspetto un Parlamento unito, da destra e sinistra. Uniti nel no alla violenza di Putin. Uniti nella difesa della democrazia, della libertà, dei valori europei. Per l'#UcrainaLibera". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - ", di fronte al presidente, mi aspetto un, da destra e sinistra. Uniti nel no alla violenza di. Uniti nella difesa della democrazia, della libertà, dei valori europei. Per l'#UcrainaLibera". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - ilriformista : Il commento sulle parole del dem Enrico Letta e la rete che si scatena #LuciaAnnunziata #Ucraina #badanti… - RobertaSR7 : RT @unoscribacchino: Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità… - Rabellic : RT @unoscribacchino: Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità… -