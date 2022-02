Ucraina | il difensore Kravets | “Voglio combattere | ma non so sparare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Vorrei andare aper la mia, ma non so”. Lo dice Vasyl, giocatore dello Sporting Gijón, uno dei tanti calciatori che stanno prendendo posizione sull’invasione russa. Ilspiega: “Stanno uccidendo persone, civili, negli ospedali... – dice a Diario As – è tutta colpa di Putin, nondire che è colpa della Russia, ma di Putin. Siamo un Paese che vuole vivere in pace. Non vogliamo attaccare nessuno, vogliamo vivere bene e con tranquillità”. E ancora: “Dico la verità: vorrei andare in guerra e aiutare il mio popolo. Ma non posso aiutare perché non so, come muovermi, come ricaricare una pistola… ma la verità è cheaiutare. Se potessi andrei al confine per difendere il mio territorio. Quasi ...