Ucraina | Draghi | ' offensiva ha colpito in modo tragico i civili | giorni più bui storia europea'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi Ucraina. "Le immagini a cui assistiamo – di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane – sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia europea. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l'Ue. È possibile immaginare un ingente afflusso di profughi verso i Paesi europei limitrofi".

